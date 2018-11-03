На Украине объявили траур из-за событий Северной войны

На Украине объявили 2 ноября траурным днем из-за сожжения города Батурина войсками Петра Первого в 1708 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Из сетки эфира украинских радиостанций убрали развлекательный контент, а на экранах телеканалов появилась траурная свечка. Также отмечается, что в полдень была объявлена минута молчания по всей стране.

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Президент Украины Петр Порошенко, комментируя это решение, заявил, что Россия «продолжает» использовать методы «коварной агрессии и жестокости».

«Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа», — написал он.

Город Батурин в 1708 году находился под властью гетмана Ивана Мазепы. Петр Первый узнал о намерении гетмана перейти на сторону Швеции и отдал приказ уничтожить город, направив туда войска. По разным оценкам, число погибших составило от 11 до 15 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в одной из областей Украины объявили траур по жертвам трагедии в Керчи.