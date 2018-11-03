Житель Петербурга провалился в яму с кипятком в зоне ремонтных работ на трубопроводе, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу.

По имеющимся данным, в Колпинском районе города произошел прорыв трубы, и местный житель проигнорировал предупреждающие о ремонтных работах знаки.

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«Когда работы по локализации дефекта уже велись, из развлекательного заведения вышел человек, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и направился в зону ликвидации дефекта, несмотря на то что она была огорожена», — сказал представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком‍.