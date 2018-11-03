На Сицилии и Сардинии объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней

Красный, наивысший уровень опасности объявлен на итальянских островах Сицилия и Сардиния из-за проливных дождей и вызванных ими оползней, передает RaiNews.

Как отмечается, только за вчерашний день, 2 ноября, жертвами стихии стали два человека — от удара молнии погибла немецкая туристка, а также еще один молодой человек после четырех дней, проведенных в больнице.

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Также сообщается, что из-за непогоды была закрыта школа в Палермо.

Ранее стало известно, что число погибших из-за шторма в Италии возросло до 11.