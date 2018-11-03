В США объявили в розыск кусачего кота

Департамент здравоохранения округа Дайн в американском штате Висконсин объявил в розыск кота по кличке Мэдисон, который укусил мужчину. Об этом сообщает Channel3000.

По данным департамента, кот укусил мужчину утром в пятницу, 2 ноября, на улице. Сообщается, что цвет кота — белый с оранжевыми пятнами. Всех, у кого есть о нем информация, просят обратиться в ведомство и вызвать сотрудника здравоохранения.

Ранее сообщалось, что жительница Майкопа заплатила 340 тыс руб., чтобы отдать в приют котенка.