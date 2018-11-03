Россиян предупредили о сальмонеллезе в Малайзии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Малайзии и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным минздрава Малайзии от 11 октября, в пяти районах штата Кедах было зафиксировано 85 случаев этой болезни.

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«Установлено, что причиной заболевания стало употребление в пищу национального блюда «лакса» (разновидность лапши с курицей), — говорится в заявлении.

Уточняется, что это блюдо не подвергалось необходимой термической обработке.

Ранее россиян предупредили о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ.