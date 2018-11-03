Во Флориде мужчина устроил стрельбу в студии йоги

В американском штате Флорида неизвестный мужчина устроил стрельбу в студии, которая использовалась для занятий по йоге. Об этом сообщает телеканал WCTV.

Как отмечается, инцидент произошел в Таллахасси.

По предварительной информации, стрельбу открыл неизвестный мужчина, который позже совершил самоубийство. Информация о пострадавших уточняется. В правоохранительных органах попросили местных жителей держаться подальше от места стрельбы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посетил синагогу в Питтсбурге, где произошла стрельба, жертвами которой стали 11 человек.