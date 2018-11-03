В Челябинске появился памятник российскому Хатико

В Челябинске появился памятник собаке по кличке Беляш, которая подобно питомцу из фильма «Хатико», ждала своего хозяина на остановке в течение двух лет. Об этом сообщается во «ВКонтакте».

Как отмечается, бронзовую скульптуру создала Алла Давидович в честь собаки, которая дожидалась своего погибшего в ДТП хозяина. Памятник установлен в центре города, напротив здания Главпочтамта.

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Уточняется, что сбор средств на скульптуру три года назад инициировала местная жительница Елена Дрожжина.

Ранее сообщалось, что в центре Киева был установили новый арт-объект на месте постамента, где ранее был установлен памятник Ленину. Им стала большая синяя рука, которая «символизирует дружбу и общение.