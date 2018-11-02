В Самаре загорелся многоквартирный дом

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главка МЧС России по региону.

Сообщается, что из-за пожара были эвакуированы 30 человек. Горит двухэтажный жилой дом.

В МЧС отметили, что пострадавших в результате пожара нет.

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«Жители дома разместились у родственников», — добавил представитель экстренных служб.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19.19 (18.19 мск). Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров.

Подчеркивается, что тушение пожара в настоящее время продолжается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом.