ИГ взяло ответственность за атаку на автобус с христианами в Египте

Террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на автобус, в котором находились христиане, передает Reuters со ссылкой на связанное с ИГ информационное агентство Amaq.

Подчеркивается, что ресурс не приводит никаких доказательств своей причастности к атаке.

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Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали автобус с христианами, в результате чего семеро человек погибли, еще 14 получили ранения. Инцидент произошел в египетском городе Эль-Минья.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.