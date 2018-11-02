В Москве появится новая билетная система, предусматривающая появление персональных транспортных карт «Тройка», передает агентство «Москва».

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» внедрение новой системы займет около 2,5 лет.

«В городском транспорте Москвы появится новая билетная система. Она предусматривает персонализацию карт «Тройка» и возможность интеграции с билетными системами других регионов. На разработку самой системы уйдет год, еще полтора года займет внедрение. Новая билетная система будет обрабатывать более 6 млрд транзакций в год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что можно будет привязать карту к аккаунту в личном кабинете, также у пассажиров появится возможность проверять баланс карты, блокировать ее или переносить остаток средств на другую карту.