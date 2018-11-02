Крышки канализационных люков массово исчезли с улиц Южно-Сахалинска

Представители мэрии Южно-Сахалинска сообщили о массовом хищении решеток ливневой канализации и крышек люков, передает РИА «Новости».

«Только с 25 по 30 октября с улиц микрорайона Дальнее и планировочного района Новоалександровск исчезли более 20 крышек люков, а по городу коммунальщики недосчитались более 50 штук. Ущерб муниципалитету превысил 200 тысяч рублей, а это уже может квалифицироваться как кража в крупном размере», — сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что завод строительных материалов, занимающийся содержанием улично-дорожной сети, обратился с заявлением о произошедшем в полицию. Сообщается, что городские власти планируют установить новые решетки после 15 ноября, до этого времени на опасных участках были выставлены временные ограждения.

В августе сообщалось о гибели шестилетнего мальчика, который провалился в открытый канализационный люк в Сочи.