Из Сибири в Москву переехала амурская лесная кошка

В Московский зоопарк из Новосибирска переехала амурская дикая лесная кошка. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Самка дальневосточного (или амурского) лесного кота стала обитательницей Московского зоопарка. Животное считается редким подвидом бенгальского кота. В дикой природе эти коты обитают на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в последний раз представители этого вида были в коллекции зоопарка более 30 лет назад.

По размеру дальневосточные лесные коты сравнимы с домашними котами, они сложно приручаются и даже выращенные человеком котята с возрастом дичают. Встречаются разные вариации окраса — от золотисто-желтого с серыми вкраплениями до более темного палевого с рыже-коричневыми пятнами.

«Наша обитательница приехала к нам в начале осени из Новосибирского зоопарка. Она спокойно относится к людям, с любопытством рассматривает посетителей», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в Московский зоопарк переехал детеныш орангутана.