В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

В регионе Тарапака в Чили зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике, а очаг залегал на глубине 100 км.

Также центр опубликовал карту с указанием мест, где были зафиксированы подземные толчки.

Сведений о разрушениях и пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что у берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло пять землетрясений.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.2 in Tarapaca, Chile 46 min ago pic.twitter.com/KNTy0AqoMR