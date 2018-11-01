СК просит суд арестовать новых фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерово

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России попросил суд в Кемерово поместить под арест трех новых фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

«Центральным районным судом Кемерово 1 ноября рассматриваются ходатайства старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Комкова Э.В., Чередниченко Н.П., Вишневского В.Н.», — сообщили в суде.

Ранее полпред Путина раскритиковал пожарную безопасность в Сибири после пожара в Кемерово.