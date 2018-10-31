Бастрыкин поручил установить мотивы подростка, взорвавшего бомбу в здании ФСБ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить мотивы 17-летнего подростка, который, по предварительной информации, пронес в здание управления ФСБ по Архангельской области самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

«Александром Бастрыкиным дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершенного преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому. Установить и исследовать круг его общения, взаимоотношения и обстановку в семье», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что по поручению Бастрыкина уголовное дело о взрыве было передано в центральный аппарат Следственного комитета для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело о терроризме после взрыва в здании УФСБ Архангельска.