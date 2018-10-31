Песков прокомментировал доклад о домашнем насилии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный ранее доклад правозащитной организации о домашнем насилии в России, основанный на беседе с десятками женщин, передает РИА «Новости».

«Здесь любой эксперт, любой маломальский специалист вам скажет, что составлять доклад, основываясь на беседе с несколькими десятками женщин в такой стране, как Российская Федерация, можно, конечно, но этот доклад не может претендовать на доклад о ситуации в стране», — сказал Песков.

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По его словам, отсутствие статистики подчеркивает «узко-фрагментарный характер этого доклада».

«Скорее, это, наверное, не доклад, а заметки о нескольких десятках конкретных случаев проявления в России», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что подобная ситуация является неприемлемой и выразил надежду на снижение числа подобных случаев.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал правовую защиту от домашнего насилия «дурью с Запада».