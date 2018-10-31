СК возбудил дело о терроризме после взрыва в здании УФСБ Архангельска

__is_photorep_included12041683: 1

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на проходной здания регионального управления ФСБ по Архангельской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний молодой человек, личность которого уже установили.

Реклама

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статьям ст. 205 УК России (террористический акт) и .1 ст. 222 УК России (незаконное ношение боеприпасов).

Ранее в Архангельске уточнили данные о пострадавших из-за взрыва в здании УФСБ.