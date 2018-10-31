В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие кости

Во время проведения ремонтных работ в одной из пристроек к зданию посольства Ватикана в Италии были обнаружены «фрагменты человеческих костей», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.

Уточняется, что на место прибыли сотрудники ватиканской жандармерии и эксперты-криминалисты.

По предварительным данным, следователи намерены выяснить, не принадлежат ли обнаруженные останки одной из двух несовершеннолетних девочек, исчезнувших в Риме при таинственных обстоятельствах в 1983 году.