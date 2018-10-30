Двое с ножом украли кофе и алкоголь из магазина на юге Москвы

Двое неизвестных похитил продукты питания из магазина на юге Москвы, угрожая продавцу ножом, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей Главного управления МВД России по столице, передает агентство городских новостей «Москва».

«На службу «02» поступило сообщение о том, что из магазина, расположенного по адресу: ул. Ясеневая, д. 29, двое неизвестных, угрожая сотрудникам предметом, похожим на нож, похитили продукты питания», — сообщил представитель ГУ МВД по Москве.

По его словам, злоумышленники скрылись с места преступления. Источник в правоохранительных органах рассказал, что неизвестные похитили кофе и алкоголь.