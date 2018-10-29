В Польше из-за прорыва газовой трубы эвакуировали 800 школьников
В городе Згеж в Лодзинском воеводстве Польши приблизительно 800 учеников эвакуировали из-за прорыва газовой трубы, передает RMF24.
По данным издания, газовую трубу в средней школе Згежа повредил экскаватор, который проводил ремонтные работы неподалеку от учебного заведения.
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Как отмечается, до прибытия пожарных 770 человек были эвакуированы. Три человека — двое взрослых и один ребенок — отравились газом. Вероятно, они будут госпитализированы, пишет RMF24.
Уточняется, что на данный момент утечка газа ликвидирована, опасности для населения нет.
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