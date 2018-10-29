Семья убитого экс-депутата Вороненкова согласилась на закрытие дела против него

Родственники бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве полтора года назад, дали согласие на закрытие уголовного дела в связи со смертью. Об этом в Тушинском суде Москвы заявил сын Вороненкова Николай, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее сын бывшего депутата выступал против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям, однако изменил свою позицию после предварительных слушаний. Гособвинитель Саида Устаева поддержала ходатайство о прекращении дела. Из материалов, которые были оглашены в суде, следует, что мать, сестра и вдова Вороненкова также не возражают против прекращения дела.

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При этом, потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил уверенность в том, что Вороненков еще жив, и возразил против прекращения дела.

Ранее сообщалось, что вдова Вороненкова Мария Максакова назвала имя убийцы экс-депутата.