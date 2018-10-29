Женщина с ножом два часа баррикадировалась от полиции в кафе Мельбурна
Женщина, угрожавшая ножом сотрудникам кафе Sezanas в Мельбурне, была арестована полицией после двухчасовой осады заведения правоохранителям, сообщает The Daily Mail.
Сообщается, что женщина отказывалась выйти к сотрудникам полиции и угрожала им ножом.
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Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее в Китае полиция задержала женщину, которая напала с ножом на воспитанников детского сада в городе Чунцин.