Женщина с ножом два часа баррикадировалась от полиции в кафе Мельбурна

Женщина, угрожавшая ножом сотрудникам кафе Sezanas в Мельбурне, была арестована полицией после двухчасовой осады заведения правоохранителям, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что женщина отказывалась выйти к сотрудникам полиции и угрожала им ножом.

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Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Китае полиция задержала женщину, которая напала с ножом на воспитанников детского сада в городе Чунцин.