Матвиенко заявила об отсутствии в России антисемитизма и ксенофобии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России отсутствуют антисемитизм и ксенофобия, в отличие от ряда других западных государств, передает РИА «Новости».

«Готовясь к сегодняшнему выступлению, я прочла отчеты о так называемом уровне антисемитизма в России за 2017-й и первое полугодие нынешнего года. Вот что в них говорится: «…Нам не известны нападения или акты вандализма, совершенные явно на почве антисемитизма», — сказала Матвиенко.

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Она выразила уверенность в том, что отсутствия антисемитизма в России удалось добиться путем последовательной государственной политики, принятия и реализации соответствующих законов.

«Не может не вызывать озабоченности то, что в разных точках планеты вновь активизируется антисемитизм, поднимают головы его носители. Это имеет место даже в государствах Европы, других странах, позиционирующих себя в качестве эталона цивилизованности, демократии, соблюдения прав и свобод человека», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что сам двух российского законодательства направлен на «консолидацию многонационального народа России».

«Антисемитизма и ксенофобии в России нет. И быть не должно», — сказала Матвиенко.

Об этом она заявила в ходе своего выступления на Второй московской конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал российских евреев счастливыми людьми, поздравляя их с праздником Рош ха-Шана.