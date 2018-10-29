СК: чиновники не приняли мер по защите населения на Кубани
Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю на своем сайте сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей из-за неблагоприятных погодных условий.
«По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица районной администрации, обладая информацией о возможном возникновении ввиду погодных условий чрезвычайной ситуации в период с 24 по 26 октября на территории района, не предприняли исчерпывающих необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения», — говорится в тексте официального сообщения.
В частности, отмечается, что чиновники не выполнили в полной мере своих обязанностей по своевременному и надлежащему оповещению жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений о чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам (ч.2 ст.293 УК России).
Ранее сообщалось, что число пострадавших при наводнении на Кубани превысило 300 человек.