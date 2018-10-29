В Кемеровской области более 12 тысяч человек остались без света

В Кемеровской области более 12 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, массовые аварийные отключения электроснабжения произошли в Кемеровском, Беловском, Новокузнецком и Яйском районах области.

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Как отмечается, мощность отключенных потребителей — 8,1 МВт.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае почти пять тысяч человек остаются без электроснабжения из-за непогоды.