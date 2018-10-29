Экипаж самолета запросил возвращения в аэропорт перед крушением в Индонезии
Экипаж пассажирского самолета, который потерпел крушение у берегов Индонезии, запрашивал возвращение в аэропорт перед аварией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, самолет запросил у авиадиспетчерской службы возвращение на базу перед крушением.
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Ранее сообщалось, что посольство России проверяет данные о россиянах на борту разбившегося в Индонезии лайнера.
29 октября самолет Boeing 737 пропал с радаров примерно через десять минут после взлета из Джакарты.