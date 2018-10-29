Посольство России проверяет данные о россиянах на борту разбившегося в Индонезии лайнера

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Пресс-секретарь российской дипмиссии в Индонезии Денис Тетюшин проинформировал, что в настоящее время посольство выясняет, находились ли на борту потерпевшего крушение у побережья Явы лайнера Boeing 737 граждане России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тетюшина, в настоящее время ведомство не располагает данными о россиянах на борту. Посольство обратилось с соответствующим запросом в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии.

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«Среди членов экипажа россиян нет», — добавил Тетюшин.

Ранее в СМИ появилась информация, что на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета находились 189 человек.

Самолет Boeing 737 пропал с радаров примерно через десять минут после взлета 29 октября. Поисково-спасательное агентство Индонезии проинформировало, что вылетевший из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг лайнер упал в море.