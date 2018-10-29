Пострадавшую при нападении львицы девочку доставят на лечение в Краснодар

Возглавляющий Краснодарский край Вениамин Кондратьев распорядился, чтобы минздрав региона оказал всю необходимую помощь пострадавшей от нападения львицы девочке. Об этом сообщается в заявлении на сайте администрации.

Как отмечается, пострадавший ребенок был прооперирован в Успенской больнице.

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«По поручению главы региона девочка будет переведена в Краснодар», — говорится в заявлении.

Уточняется, что там медики окажут девочке высококвалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась видеозапись представления в цирке Краснодарского края, где львица во время выступления напала на девочку. На записи видно, как животное набрасывается на ребенка, сидящего в первом ряду. При этом сетчатое ограждение, установленное вокруг арены, не помешало львице схватить девочку и вытащить ее на сцену.