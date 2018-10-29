Появилось видео нападения львицы на девочку в цирке на Кубани

В интернете появилась видеозапись представления в цирке Краснодарского края, где львица во время выступления напала на девочку. Видео размещено в YouTube.

На записи видно, как животное набрасывается на ребенка, сидящего в первом ряду. При этом сетчатое ограждение, установленное вокруг арены, не помешало львице схватить девочку и вытащить ее на сцену.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в передвижном цирке в Успенском районе. Ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был госпитализирован.