Львица набросилась на девочку в цирке на Кубани

Львица напала на девочку во время представления в цирке в Краснодарском крае, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Инцидент произошел в передвижном цирке в Успенском районе.

Уточняется, что животное напало на девочку, сидевшую в первом ряду.

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Ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».