В квартире в районе Люблино на юго-востоке Москвы обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже был задержан.

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«Примерно в 19.40 в квартире дома на улице Головачева обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в данном преступлении. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что охранника нашли мертвым в детском саду управления делами президента России в Москве.