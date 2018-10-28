На севере Москвы мужчина избил человека бейсбольной битой
В московском районе Бескудниковский мужчина в ходе ссоры избил собеседника бейсбольной битой, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.
Инцидент произошел в районе ул. Селигерская.
Уточняется, что 35-летнему мужчине неизвестный нанес удары бейсбольной битой и скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).