В Карелии пьяная девушка выкинула своего ребенка с балкона и легла спать

В Карелии пьяная 20-летняя девушка сбросила с балкона свою малолетнюю дочь, после чего ушла спать. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в ночь на 26 октября в поселке Боровой Калевальского района. Девушка вынесла на балкон второго этажа свою дочь и сбросила ее. Затем она вернулась в комнату и легла спать.

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«Ребенок, упав на землю, остался жив. Только благодаря внимательности соседей, которые услышали плач ребенка, находившегося на улице в условиях низкой температуры, удалось его спасти и госпитализировать в лечебное учреждение с общим переохлаждением и ушибом мягких тканей лица», — рассказали в СК.

Врачи оказали помощь ребенку, в настоящий момент ему ничего не угрожает.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.