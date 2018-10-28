Из-за стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело

В Главном управлении МВД по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в Вознесенском переулке, которая произошла 26 октября, передает агентство городских новостей «Москва».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неработающий мужчина, 1981 г. рождения, следуя в качестве пассажира в автомобиле такси по указанному адресу из хулиганских побуждений нарушая общественный порядок произвел из личного травматического пистолета Grand Power T12 шесть выстрелов вверх, и скрылся», — сообщили в ГУ МВД.

Позднее подозреваемый был задержан по адресу Вознесенский переулок, дом 11. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», с него взяли подписку о невыезде.