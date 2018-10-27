Власти США подтвердили данные об 11 погибших при стрельбе в синагоге
Руководитель Управления общественной безопасности Соединенных Штатов в Питтсбурге Венделл Хиссрик подтвердил сообщения СМИ об 11 жертвах стрельбы в синагоге в пригороде Питтсбурга. Об этом он заявил в прямом эфире CNN.
По данным телеканала, детей среди погибших нет.
Хиссрик также сообщил, что подозреваемый в стрельбе был госпитализирован с многочисленными огнестрельными ранениями.
Утром 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге в Питтсбурге, при нападении он выкрикивал антисемитские лозунги. В ходе задержания подозреваемый был ранен и сдался полиции. По данным СМИ, предполагаемого стрелка зовут Роб Бауэр, ему 48 лет.
Ранее местный телеканал KMDK сообщил со ссылкой на источники, что в результате стрельбы в синагоге могли погибнуть 11 человек.
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