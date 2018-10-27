В Москве за ночь воскресенья выпадет почти 20% месячной нормы осадков

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что всю предстоящую ночь с субботы на воскресенье в Москве будет идти дождь, передает РИА «Новости».

По его словам, за ночь ожидается выпадение почти пятой части месячной нормы осадков.

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«Сейчас идут осадки, и в основном в виде дождя вперемежку с мокрым снегом, который на глаз не очевиден. Дождь будет идти до утра, и выпадет до 11 мм осадков, это почти 20% месячной нормы в октябре», — сказал Тишковец.

Он добавил, что к утру воскресенья дождь станет менее интенсивным, осадки станут локальными и незначительными.

Синоптик отметил, что температура воздуха составит 7°C, поэтому появление гололедицы предстоящей ночью исключено.

Ранее сообщалось, что в Москве повысили погодный уровень опасности на воскресенье, 28 октября.