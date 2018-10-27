СМИ: число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло до 11

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Число погибших в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге могло возросли до 11 человек, передает в прямом эфире местный телеканал KDKA со ссылкой на источники.

Как отмечается, официальных данных о погибших на данный момент нет, однако местные власти подтвердили, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые. Подчеркивается, что среди пострадавших есть трое сотрудников правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось о гибели восьми человек в результате стрельбы в синагоге.

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