СМИ: число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга возросло до 11
Число погибших в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге могло возросли до 11 человек, передает в прямом эфире местный телеканал KDKA со ссылкой на источники.
Как отмечается, официальных данных о погибших на данный момент нет, однако местные власти подтвердили, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые. Подчеркивается, что среди пострадавших есть трое сотрудников правоохранительных органов.
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Ранее сообщалось о гибели восьми человек в результате стрельбы в синагоге.
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