В Москве повысили погодный уровень опасности

Гидрометцентр объявил о повышении уровня погодной опасности до «желтого» в Москве и Московской области.

Отмечается, что повышенный уровень погодной опасности объявлен на воскресенье, 28 октября.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Реклама

По данным учреждения, погода в воскресенье будет представлять потенциальную опасность из-за сильного ветра.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве в субботу, 27 октября, ожидается до +7°С.