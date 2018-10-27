В Москве нашли следы старинного поселения на Серебрянической набережной

В районе Серебрянической набережной реки Яуза археологи нашли следы поселения XVII-XVIII веков. Об этом в своем твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что в XVII-XVIII веках там жили рабочие и те, кто был «не в ладах с законом». Также он посчитал, что уцелевшие фрагменты их домов, монеты и другие бытовые предметы «многое расскажут» о быте жителей Москвы того времени.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье найден клад времен Ивана Грозного.