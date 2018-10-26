В московском бизнес-центре произошел пожар

В бизнес-центре на юге Москвы произошел пожар, более 100 человек были эвакуированы. Об этом говорится на официальном сайте столичного главка МЧС России.

По имеющимся данным, возгорание произошло на шестом этаже административного здания по улице Бутлерова, 17Б. Как отмечается, площадь пожара составила 30 кв. метров.

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Подчеркивается, что в настоящее время пожар полностью потушен. По словам представителя МЧС, в здании горели личные вещи и мебель.

Информации о пострадавших в результате пожара нет. Сообщается, что в ходе тушения пожара были спасены десять человек.

Ранее стало известно о возгорании мебельного склада в Свердловской области.