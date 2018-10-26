Путин рассказал о порядке действий при сносе домов цыган

Президент России Владимир Путин призвал действовать аккуратно и соблюдая интересы граждан при расселении или сносе домов цыган, которые были построены с нарушением законодательство, передает РИА «Новости».

«Вот в чем проблема. Я не могу сказать, что здесь вот мы цыган во всем должны обвинять, это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов. Надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу. Но, конечно, не могу не согласиться с тем, что, в любом случае, действовать нужно крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан», — сказал Путин.

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Он также отметил, что многие из тех, с кем был «упущен момент работы» и кто был вовлечен в криминальную деятельность, часто начинают «профессионально» заниматься распространением наркотиков, из-за чего другие люди не хотят проживать рядом.

Ранее сообщалось, что Путину рассказали легенду о сотворении мира.