В МИД Греции рассказали о подозрительной посылке
Министерство иностранных дел Греции было эвакуировано из-за подозрительного пакета, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Александроса Генниматаса.
Сообщается, что посылку в соответствии с инструкциями проверила полиция и признала ее безопасной.
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«Ничего страшного не произошло. Пришел пакет, который при проверке службой безопасности показался подозрительным», — сказал Генниматас.
Как отмечается, тревога в здании МИД Греции отменена, сотрудники вернулись на свои места.
Ранее сообщалось, что Белый дом пригласил Путина в Вашингтон.