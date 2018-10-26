Пингвины-геи из Австралии впервые завели детеныша

Гомосексуальная пара пингвинов из Сиднея высидела отданное им яйцо другой гетеросексуальной пары, и теперь они будут заботиться о вылупившемся птенце, сообщает «Би-би-си».

Новорожденный пингвин будет жить в гнездышке из гальки, которое для него сделали «отцы». С приемными родителями детеныш останется в течение следующих 5-6 недель. Паре пингвинов нужно будет кормить его около 10 раз в день.

Ранее в Дании пингвины-геи похитили детеныша гетеросексуальных сородичей. Тогда в дело вмешались сотрудники зоопарка, они вернули детеныша настоящим родителям и решили отдать пингвинам-геям яйцо, которое не смогла выносить одинокая самка.