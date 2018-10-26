На родине Сталина убили ребенка

Тело восьмилетней девочки Наны Бериашвили, которое было найдено в грузинском городе Гори в регионе Шида Картли, доставили домой. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что о пропаже девочки родители заявили днем накануне. Позднее ее тело было найдено недалеко от местного рынка, который находится в 50 м от дома жертвы. По мнению соседей, ее тело подбросили на это место.

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«Мы все искали, даже это место обыскивали, но тогда, когда мы искали, тела на том месте не было. Она лежала в таком месте, где проезжают машины и там же расположен рынок», — рассказал один из участников поисков.

Он предположил, что ее специально положили на это место, чтобы люди «пришли и нашли».

Члены семьи исключают версию с аварией, которую в данный момент рассматривает следствие. По мнению родных, Нана Бериашвили была избита и задушена.

По данным портала News.am, когда тело девочки было найдено, ее ноги были перевязаны скотчем, а вокруг головы завязан пластиковый пакет.

В 1878 году (по другим данным — в 1879-м) в городе Гори родился Иосиф Сталин, который после смерти Владимира Ленина фактически возглавил СССР.