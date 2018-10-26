СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей из-за непогоды на Кубани

Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей из-за непогоды на Кубани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по факту смерти двух человек в Туапсинском районе.

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По факту обнаружения тел трех человек в станице Кабардинской Апшеронского района и тела мужчины в городе Хадыженске проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за затопления в Краснодарском крае возросло до шести человек.