В Свердловской области загорелся мебельный склад

В городе Тавда Свердловской области произошло возгорание площадью 1,2 тыс. кв. м на мебельном складе. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, загоревшееся здание расположено на улице Матросова.

Отмечается, что тушением пожара в данный момент заняты девять единиц спасательной техники. Также задействован 21 человек личного состава.

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«Сложность тушения пожара заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку (пиломатериал, готовая продукция — мебель)», — говорится на сайте ведомства.

Подчеркивается, что пожарные работают по повышенному уровню сложности «Пожар №2».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелся 16-этажный жилой дом.