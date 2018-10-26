В Южно-Курильске произошло ощущаемое землетрясение

В городе Южно-Курильске местные жители ощутили подземный толчок. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Сахалинской области.

Землетрясение произошло в 14.04 по местному времени (6.04 мск), его магнитуда составила 5,4. Эпицентр землетрясения располагался в 46 км северо-западнее Южно-Курильска на глубине 26 км.

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Угроза цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции произошло землетрясение, после которого объявили угрозу цунами.