На борьбу с подтоплениями в Краснодарском крае привлекут квадрокоптеры и казаков
Администрация Краснодарского края сообщила, что к ликвидации последствий наводнения в Апшеронском районе региона будут привлечены квадрокоптеры и казаки, передает РИА «Новости».
По имеющимся данным, квадрокоптеры будут облетать затопленные территории, а казаки будут обходить дворы в Апшеронском районе, пострадавшем от подтоплений.
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«К обходу планируется привлекать казаков и военных», — говорится в сообщении Краснодарского края.
Как отмечается, квадрокоптеры помогут оценить реальную картину происходящего и обнаружить тех, кто нуждается в помощи.
Ранее сообщалось, что под Сочи из-за паводка задержано движение пассажирских поездов.