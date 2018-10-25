На борьбу с подтоплениями в Краснодарском крае привлекут квадрокоптеры и казаков

Администрация Краснодарского края сообщила, что к ликвидации последствий наводнения в Апшеронском районе региона будут привлечены квадрокоптеры и казаки, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, квадрокоптеры будут облетать затопленные территории, а казаки будут обходить дворы в Апшеронском районе, пострадавшем от подтоплений.

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«К обходу планируется привлекать казаков и военных», — говорится в сообщении Краснодарского края.

Как отмечается, квадрокоптеры помогут оценить реальную картину происходящего и обнаружить тех, кто нуждается в помощи.

Ранее сообщалось, что под Сочи из-за паводка задержано движение пассажирских поездов.