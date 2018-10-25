Саратовский депутат начал питаться на предложенный прожиточный минимум

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко в своем инстаграме сообщил, что начал эксперимент, в рамках которого намерен питаться на 3,5 тысячи рублей, которые являются прожиточным минимумом, предложенным бывшей министром труда региона Натальей Соколовой.

По словам Бондаренко, он уже закупил продукты на первую неделю эксперимента на одном из центральных рынков города — картофель, курицу, хлеб, овощи, яйца, подсолнечное масло и макароны. По его словам, купить колбасу и сыр не удалось.

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Он подчеркнул, что несмотря на отказ от «обыденных радостей жизни» его больше всего волнует количество продуктов.

Ранее сообщалось, что в Саратове поддержали предложенный уволенным министром прожиточный минимум.