Ветер сорвал крыши с нескольких зданий во Владикавказе

Во Владикавказе крыши трех зданий были частично сорваны сильным ветром, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии, передает РИА «Новости».

«В единую дежурно-диспетчерскую службу Владикавказа продолжают поступать звонки от граждан. По имеющейся информации, из-за порывов сильного ветра в ряде районов города произошел повал девяти деревьев и частичный срыв крыш с трех зданий. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Местным жителям посоветовали воздержаться от прогулок в лесопарковой зоне Владикавказа из-за обрывов линий электропередачи.